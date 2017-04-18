Перед введенням нічної заборони на продаж алкоголю серед киян слід провести референдум - В.Бондаренко

За його словами, на сьогодні існує кілька шляхів, як зобов’язати Київраду виконувати рішення суду щодо скасування нічної заборони на продаж алкоголю в столиці.

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“З юридичної точки зору дане рішення (рішення Київради щодо нічної заборони на продаж алкогольної продукції у стаціонарних закладах — ред.) не було прийняте в рамках послідовності. І я так розумію, що дуже важко зараз змусити Київраду скасувати дане рішення. Є кілька шляхів: через Кабмін, через державні адміністрації, які могли б своїм розпорядчим документом скасувати те чи інше рішення. Разом з тим, рішення колегіальних органів, представницьких, таких, як рада, — їх скасовувати дуже важко. Можна дійти і до такої точки — розпустити раду через те, що вона не виконує, ігнорує конституційні вимоги або закони”, — розповів він.

Також, за словами В.Бондаренка, рішення Київради про заборону продажу алкоголю вночі та статистичні дані щодо зменшення злочинності у місті, не є взаємопов’язаними речами.

Натомість аби дійти згоди і поставити крапку у питанні скасування чи продовження “нічної заборони”, варто провести референдум серед жителів міста, зазначив він.

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"В даному випадку я знаю настрої, які є у Київраді на зараз. То вони не зовсім схильні скасовувати рішення... Наводиться статистика, що начебто злочинності у нас поменшало, хоча я особисто напряму не пов’язував би ці речі. Загалом, це питання, мені здається, варто було б обговорити з киянами, вони б могли висловити із цього приводу, і це було б набагато легітимніше рішення КМР. Такий собі референдум провести, адже у самій Київраді на сьогодні по-різному дивляться на ці речі... От є така форма волевиявлення, як референдум. То я думаю, що такий варіант можливий і доречний", — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на минулому тижні суд зобов’язав Київраду скасувати нічну заборону на продаж алкоголю. Вказане рішення було прийнято за позовом АМКУ до КМР.

Також нагадаємо, нічні обмеження на продаж алкоголю тінізують ринок.