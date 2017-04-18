Перед введением ночного запрета на продажу алкоголя среди киевлян следует провести референдум - В.Бондаренко

По его словам, на сегодня существует несколько путей, как обязать Киевсовет выполнять решение суда об отмене ночной запрет на продажу алкоголя в столице.

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“С юридической точки зрения данное решение (решение Киевсовета о ночном запрете на продажу алкогольной продукции в стационарных учреждениях — ред.) не было принято в рамках последовательности. И я так понимаю, что очень трудно сейчас заставить Киевсовет отменить данное решение. Есть несколько путей: через Кабмин, через государственные администрации, которые могли бы своим распорядительным документом отменить то или иное решение. Вместе с тем, решения коллегиальных органов, представительных, таких, как совет — их отменять очень трудно. Можно дойти и до такой точки — распустить совет из-за того, что он не выполняет, игнорирует конституционные требования или законы”, — рассказал он.

Также, по словам В.Бондаренко, решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью и статистические данные по уменьшению преступности в городе, не являются взаимосвязанными вещами.

Вместо этого, чтобы договориться и поставить точку в вопросе отмены или продления “ночной запрета”, стоит провести референдум среди жителей города, отметил он.

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“В данном случае я знаю настроения, которые есть в Киевсовете на сейчас. Так они не совсем склонны отменять решения... Приводится статистика, вроде преступность у нас уменьшилось, хотя я лично напрямую не связывал бы эти вещи. В общем, это вопрос, мне кажется, стоило бы обсудить с киевлянами, они могли бы выразить по этому поводу, и это было бы гораздо легитимнее решение КГС. Такой себе референдум провести, ведь в самом Киевсовете сегодня по-разному смотрят на эти вещи... Вот есть такая форма волеизъявления, как референдум. Я думаю, что такой вариант возможен и уместен”, — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, на прошлой неделе суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя. Указанное решение было принято по позову АМКУ к КГС.

Также напомним, ночные ограничения на продажу алкоголя тенизируют рынок.