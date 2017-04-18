Перед введением ночного запрета на продажу алкоголя среди киевлян следует провести референдум - В.Бондаренко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28684 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148357 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113365 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114546 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103393 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106769 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103346 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151635 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 108989 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 54656 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 35339 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 51487 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 106744 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 106744 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 146232 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 154885 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 151630 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 151424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 108989 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120708 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 127357 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127654 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132311 просмотра
Актуальное
Перед введением ночного запрета на продажу алкоголя среди киевлян следует провести референдум - В.Бондаренко

Перед введением ночного запрета на продажу алкоголя среди киевлян следует провести референдум - В.Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 18574 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Решение о запрете продажи алкоголя в ночное время было принято Киевсоветом в разрез с принципами юридической последовательности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, на сегодня существует несколько путей, как обязать Киевсовет выполнять решение суда об отмене ночной запрет на продажу алкоголя в столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд обязал Киевсовет отменить ночную запрет на продажу алкоголя

“С юридической точки зрения данное решение (решение Киевсовета о ночном запрете на продажу алкогольной продукции в стационарных учреждениях — ред.) не было принято в рамках последовательности. И я так понимаю, что очень трудно сейчас заставить Киевсовет отменить данное решение. Есть несколько путей: через Кабмин, через государственные администрации, которые могли бы своим распорядительным документом отменить то или иное решение. Вместе с тем, решения коллегиальных органов, представительных, таких, как совет — их отменять очень трудно. Можно дойти и до такой точки — распустить совет из-за того, что он не выполняет, игнорирует конституционные требования или законы”, — рассказал он.

Также, по словам В.Бондаренко, решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью и статистические данные по уменьшению преступности в городе, не являются взаимосвязанными вещами.

Вместо этого, чтобы договориться и поставить точку в вопросе отмены или продления “ночной запрета”, стоит провести референдум среди жителей города, отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля

“В данном случае я знаю настроения, которые есть в Киевсовете на сейчас. Так они не совсем склонны отменять решения... Приводится статистика, вроде преступность у нас уменьшилось, хотя я лично напрямую не связывал бы эти вещи. В общем, это вопрос, мне кажется, стоило бы обсудить с киевлянами, они могли бы выразить по этому поводу, и это было бы гораздо легитимнее решение КГС. Такой себе референдум провести, ведь в самом Киевсовете сегодня по-разному смотрят на эти вещи... Вот есть такая форма волеизъявления, как референдум. Я думаю, что такой вариант возможен и уместен”, — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, на прошлой неделе суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя. Указанное решение было принято по позову АМКУ к КГС.

Также напомним, ночные ограничения на продажу алкоголя тенизируют рынок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы