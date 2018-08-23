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Перед візитом до Києва Болтон обговорив Україну з секретарем Радбезу РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів про переговори, які він провів у четвер із Секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Женеві, передає кореспондент УНН.

Перед візитом до Києва Болтон обговорив Україну з секретарем Радбезу РФ

“Сьогодні ми охопили весь спектр питань, які мають дві країни щодо контролю над озброєннями, спектру двосторонніх питань, боротьби з тероризмом, нелегальної імміграції, кібер-проблем, а також щодо регіональних проблем, таких як Сирія, Близький Схід, Афганістан та Україна”, — сказав Болтон.

За його словами, сторони досягли значного прогресу, “визначили певні області, в яких можна було б відновити комунікації, і де зацікавлені установи могли б більше співпрацювати”.

“Але і зони розбіжностей залишаються”, — додав він.

Як повідомляв УНН, радник Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон приїде в Київ у першій половині дня 24 серпня та відвідає урочистості на честь 27-ї річниці Незалежності України. Також він проведе зустрічі з українським керівництвом.

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