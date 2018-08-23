Перед визитом в Киев Болтон обсудил Украину с секретарем Совбеза РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о переговорах, которые он провел в четверг с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы охватили весь спектр вопросов, которые имеют две страны по контролю над вооружениями, спектру двусторонних вопросов, борьбы с терроризмом, нелегальной иммиграции, киберпроблем, а также по региональным проблемам, как Сирия, Ближний Восток, Афганистан и Украина", - сказал Болтон.
По его словам, стороны достигли значительного прогресса, "определили некоторые области, в которых можно было бы восстановить коммуникации, и где заинтересованные учреждения могли бы больше сотрудничать".
"Но и зоны разногласий остаются", - добавил он.
Как сообщал УНН, советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон приедет в Киев в первой половине дня 24 августа и посетит торжества в честь 27-й годовщины Независимости Украины. Также он проведет встречи с украинским руководством.