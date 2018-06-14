Перед відкриттям ЧС-2018 у Москві вивісили плакат на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Перед відкриттям Чемпіонату світу з футболу біля Лужників у Москві вивісили плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. Про це написав у Twitter російський опозиціонер Михайло Ходорковський, передає УНН.
“У день відкриття Чемпіонату світу з футболу біля Лужників з’явився плакат на підтримку Олега Сенцова”, — зазначив він.
Ходорковський додав, що акціє провело московське відділення “Відкритої Росії”.
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Нагадаємо, 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.
В день открытия Чемпионата мира по футболу около Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение “Открытой России”. Фото: телеграм-канал @openmoskva pic.twitter.com/6jZQRu5oA5— Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 июня 2018 г.