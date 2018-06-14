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Перед відкриттям ЧС-2018 у Москві вивісили плакат на підтримку Сенцова

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Перед відкриттям Чемпіонату світу з футболу біля Лужників у Москві вивісили плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. Про це написав у Twitter російський опозиціонер Михайло Ходорковський, передає УНН.

“У день відкриття Чемпіонату світу з футболу біля Лужників з’явився плакат на підтримку Олега Сенцова”, — зазначив він.
Ходорковський додав, що акціє провело московське відділення “Відкритої Росії”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія пропонує відвідини Сенцова не раніше 22 червня

Нагадаємо, 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.

В день открытия Чемпионата мира по футболу около Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение “Открытой России”. Фото: телеграм-канал @openmoskva pic.twitter.com/6jZQRu5oA5

— Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 июня 2018 г.

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