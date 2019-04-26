Перед Великоднем купівельну спроможність українців оцінюють як низьку

"Зараз виробники оцінюють купівельну спроможність як низьку, хоча якщо порахувати, то побачимо, що номінальна купівельна спроможність зросла, порівняно з квітнем 2018 року – середня пенсія зросла на 11,5%, мінімальна заробітна плата – на 12%, середня зарплата – на 20% і більше", - зазначив Дорошенко.



Однак, за його словами, виробники поводять себе так, ніби українці практично нічого не будуть купувати, наприклад, паски з’явилися у магазинах за тиждень до свята, хоча раніше це відбувалося за два тижні.



"Ми спілкувалися з виробниками, вони говорять, що минулого року була така низька купівельна спроможність, що багато пасок продавці повикидали, тому зараз ніхто не хоче їх купувати. Ціна на паски зросла порівняно з минулим роком саме через те, що виробники закладають великий відсоток на те, що все це потім буде викидатися або перероблятися", - відмітив Дорошенко.



Він додав, що переважна більшість українців купить на свято і йтиме в церкву лише з пасками та крашанками.



Нагадаємо, цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 5% дорожче.