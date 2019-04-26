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Перед Великоднем купівельну спроможність українців оцінюють як низьку

Перед Великоднем купівельну спроможність українців оцінюють як низьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Перед Великоднем купівельну спроможність українців виробники оцінюють як низьку. Про це журналісту УНН розповів керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Зараз виробники оцінюють купівельну спроможність як низьку, хоча якщо порахувати, то побачимо, що номінальна купівельна спроможність зросла, порівняно з квітнем 2018 року – середня пенсія зросла на 11,5%, мінімальна заробітна плата – на 12%, середня зарплата – на 20% і більше", - зазначив Дорошенко.

Однак, за його словами, виробники поводять себе так, ніби українці практично нічого не будуть купувати, наприклад, паски з’явилися у магазинах за тиждень до свята, хоча раніше це відбувалося за два тижні.

"Ми спілкувалися з виробниками, вони говорять, що минулого року була така низька купівельна спроможність, що багато пасок продавці повикидали, тому зараз ніхто не хоче їх купувати. Ціна на паски зросла порівняно з минулим роком саме через те, що виробники закладають великий відсоток на те, що все це потім буде викидатися або перероблятися", - відмітив Дорошенко.

Він додав, що переважна більшість українців купить на свято і йтиме в церкву лише з пасками та крашанками.

Нагадаємо, цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 5% дорожче.

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