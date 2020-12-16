Перед вакцинуванням в Індії тестують населення на антитіла коронавірусу: названо причину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Індії планують розпочати найближчим часом масове вакцинування населення. Але перед цим людей якомога ширше протестують ІФА-тестами на антитіла, щоб визначити пріоритетні зони для вакцинування. Про це пише видання The Times of India, повідомляє УНН.
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Так, у публікації йде мова про те, що за допомогою ІФА-тесту визначають рівень антитіл у крові, які захищають організм людини від інфекційних захворювань після одужання. Цей аналіз вважається золотим стандартом для вимірювання імунітету як всього населення після перенесених інфекцій або щеплень, так і кожної окремої особи. Це важливий компонент нагляду за хворобами, який збирає дані про імунізацію.
"Якщо ми знаємо про частину популяції, яка має антитіла проти вірусу SARS-Cov-2 (COVID-19), ми можемо спланувати контрольований вплив протидії замість того, щоб вакцинувати тих людей, які виробили антитіла природним шляхом, без необхідності вакцини", - зазначив доктор Девеш Кумар.
Тобто регіони, де кількість людей з антитілами наближається до 50%, можуть бути розміщені нижче у списку пріоритетних для вакцинування.
За приблизними оцінками експертів, антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі понад 10 місяців.
"На сьогодні ми все ще спостерігали наявність антитіл у людей, які першими заразились після спалаху пандемії. Чи будуть антитіла присутні протягом більш тривалого періоду - невідомо, оскільки це новий вірус, і жоден випадок не може бути старшим за рік", - сказав Кумар, підкресливши необхідність більшого збору даних за допомогою тестування.