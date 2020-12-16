Перед вакцинированием в Индии тестируют население на антитела коронавируса: названа причина

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Так, в публикации говорится о том, что с помощью ИФА-теста определяют уровень антител в крови, которые защищают организм человека от инфекционных заболеваний после выздоровления. Этот анализ считается золотым стандартом для измерения иммунитета как всего населения после перенесенных инфекций или прививок, так и каждого отдельного человека. Это важный компонент надзора за болезнями, который собирает данные об иммунизации.

"Если мы знаем о части популяции, которая имеет антитела против вируса SARS-Cov-2 (COVID-19), мы можем спланировать контролируемое влияние противодействия вместо того, чтобы вакцинировать тех людей, которые выработали антитела естественным путем, без необходимости вакцины", - отметил доктор Девеш Кумар.

То есть регионы, где количество людей с антителами приближается к 50%, могут быть размещены ниже в списке приоритетных для вакцинации.

По приблизительным оценкам экспертов, антитела против коронавируса остаются в организме более 10 месяцев.

"На сегодня мы все еще наблюдали наличие антител у людей, которые первыми заразились после вспышки пандемии. Будут ли антитела присутствуют в течение более длительного периода - неизвестно, поскольку это новый вирус, и ни один случай не может быть старше года", - сказал Кумар, подчеркнув необходимость большего сбора данных с помощью тестирования.