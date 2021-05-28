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The Guardian

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Перед стартом Євро-2020: збірна України зберегла місце в рейтингу ФІФА

Київ • УНН

 • 14446 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна зберегла позицію в топ-25, повідомляє УНН з посиланням на УАФ та сайт ФІФА.

Перед стартом Євро-2020: збірна України зберегла місце в рейтингу ФІФА

Деталі

Збірна України після квітневого рейтингу зберегла 24-ту позицію й має 1514,64 бали, і йде одразу за Австрією . Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди — 16-е (0), Австрія — 23-є (0), Північна Македонія — 62-е (0).

Суперники “синьо-жовтих” у відбірному турнірі ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція — друга (0), Фінляндія — 54-а (0), Боснія і Герцеговина — 55-а (0), Казахстан — 124-й (0).

Доповнення

У лідируючій групі також не відбулося змін: Бельгія перша, а за нею йдуть Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

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