Перед пунктом пропуску на кордоні з Польщею черга зросла до 250 легкових автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Перед пунктом пропуску Краківець — Корчова, що на кордоні з Польщею, у чергах стоять 250 легкових автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.
Так, за даними прикордонників, станом на 12:01 перед пунктом пропуску Краківець — Корчова, на кордоні з Польщею, у чергах стоять 250 легкових автомобілів.
Додамо, що швидкість оформлення легковиків у даному пункті пропуску — 75 авто за годину.
Нагадаємо, вчора, 2 січня, перед даним пунктом пропуску у чергах стояли 200 легковиків.