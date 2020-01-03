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Перед пунктом пропуску на кордоні з Польщею черга зросла до 250 легкових автомобілів

Перед пунктом пропуску на кордоні з Польщею черга зросла до 250 легкових автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Перед пунктом пропуску Краківець — Корчова, що на кордоні з Польщею, у чергах стоять 250 легкових автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Так, за даними прикордонників, станом на 12:01 перед пунктом пропуску Краківець — Корчова, на кордоні з Польщею, у чергах стоять 250 легкових автомобілів.

Додамо, що швидкість оформлення легковиків у даному пункті пропуску — 75 авто за годину.

Нагадаємо, вчора, 2 січня, перед даним пунктом пропуску у чергах стояли 200 легковиків.

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