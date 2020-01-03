Перед пунктом пропуска на границе с Польшей очередь выросла до 250 легковых автомобилей

Так, по данным пограничников, по состоянию на 12:01 перед пунктом пропуска Краковец — Корчева, на границе с Польшей, в очередях стоят 250 легковых автомобилей.

Добавим, что скорость оформления легковых в данном пункте пропуска — 75 авто в час.

Напомним, вчера, 2 января, перед данным пунктом пропуска в очередях стояли 200 легковушек.