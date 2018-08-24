Пентагон повідомив про успішне випробування ракети MALD-X
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство оборони США в четвер повідомило про успішне випробування ракети MALD-X, яка використовується в якості помилкової мети для систем протиповітряної оборони противника. Про це йдеться в поширеній заяві Пентагону, повідомляє УНН.
За даними відомства, успішні польоти апаратів були проведені 20 і 22 серпня на базі військово-морської авіації Пойнт-Мугу біля узбережжя штату Каліфорнія. За словами Кріса Шенка — директора апарату стратегічних можливостей при управлінні заступника міністра оборони з науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, структура MALD-X дозволяє швидко адаптувати її для різних завдань.
Деталей щодо нових апаратів не наводиться, проте їх завдання — зімітувати реальні бойові літаки ВПС з тим, щоб збити з пантелику ППО противника. При цьому справжні бойові винищувачі або бомбардувальники отримують значну перевагу, оскільки помилкові цілі сприймаються радарами так само, як і повноцінні літаки.
Як повідомляв УНН, Пенс впевнений, що США невдовзі не будуть потрібні послуги РФ з доставки астронавтів на МКС.