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Пентагон готується до візиту спікера США Маккарті на Тайвань

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Пентагон готується до візиту спікера США Кевіна Маккарті на Тайвань, повідомляє Punchbowl News у понеділок з посиланням на офіційного представника, який безпосередньо брав участь у переговорах, інформує УНН.

Пентагон готується до візиту спікера США Маккарті на Тайвань

У повідомленні йдеться, що представники адміністрації Байдена очікують, що Маккарті відвідає Тайвань навесні.

Поїздка Маккарті стане останньою серед поїздок американських законодавців на Тайвань.

Додамо

Коли колишній спікер Ненсі Пелосі побувала там минулого року, Китай активізував свої військові навчання поблизу острова як тактику залякування, а його високопосадовці виступили проти візиту, назвавши його порушенням давньої політики США щодо Тайваню.

Маккарті тоді висловив підтримку поїздці Пелосі та сказав, що він також поїде на Тайвань, якщо його оберуть спікером. І нещодавно Маккарті рекламував голосування Палати представників за створення спеціального комітету з Китаю, який отримав значну підтримку демократів.

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