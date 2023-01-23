Пентагон готовится к визиту спикера США Маккарти на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Пентагон готовится к визиту спикера США Кевина Маккарти на Тайвань, сообщает Punchbowl News в понедельник со ссылкой на официального представителя, который непосредственно участвовал в переговорах, информирует УНН.
В сообщении говорится, что представители администрации Байдена ожидают, что Маккарти посетит Тайвань весной.
Поездка Маккарти станет последней в череде поездок американских законодателей на Тайвань.
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Когда бывший спикер Нэнси Пелоси побывала там в прошлом году, Китай активизировал свои военные учения вблизи острова в качестве тактики запугивания, а его высокопоставленные чиновники выступили против визита, назвав его нарушением давней политики США в отношении Тайваня.
Маккарти тогда выразил поддержку поездке Пелоси и сказал, что он также поедет на Тайвань, если его изберут спикером. И недавно Маккарти рекламировал голосование Палаты представителей за создание специального комитета по Китаю, который получил значительную поддержку демократов.