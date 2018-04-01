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Пенсії українців: що чекає на працюючих пенсіонерів з 1 квітня

Пенсії українців: що чекає на працюючих пенсіонерів з 1 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня проводитиметься автоматично, передає УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.

“Перерахунок для працюючих пенсіонерів проводитиметься автоматично — незалежно від того, звертається людина до органів Фонду чи ні”, — повідомила заступник голови правління ПФУ Ірина Ковпашко.

Як зазначили у Пенсійному фонді, перерахунок стосується тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати, набував страховий стаж, але свого часу не звернувся або поки що не звернувся до органів Пенсійного фонду. Це — стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів кожні два роки.

Відмінність полягає у тому, що якщо раніше такий перерахунок здійснювався лише за заявою людини, то тепер проводитиметься автоматично.

Перерахунок стосуватиметься тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Нагадаємо, як повідомив Володимир Гройсман, у квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень.

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