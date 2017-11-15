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Пенсіонерку запідозрили у псевдомінуванні дамби Київського водосховища

Пенсіонерку запідозрили у псевдомінуванні дамби Київського водосховища

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру 60-річній жінці, яка, за версією відомства, заради розваги чотири рази повідомила про мінування дамби Київського водосховища, відтепер зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

У відомстві зазначили, що було встановлено, що жінка наприкінці жовтня поточного року зателефонувала і повідомила поліції про загрозу вибуху о 2 годині ночі через замінування дамби Київського водосховища. Для перевірки вказаного факту були залучені відповідні підрозділи поліції та спеціальні служби, однак повідомлення виявилось неправдивим.

"Розуміючи, що її повідомлення порушує громадську безпеку та є завідомо неправдивим, жінка зателефонувала на лінію "102" і наступного дня, а потім ще два рази на початку листопада, що призвело до неодноразового безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаних фактів", - додали у прокуратурі.

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Зловмисницю вдалося розшукати та затримати. Нею виявилась 60-річна жителька міста Києва, яка заради власної розваги телефонувала до поліції з таксофонів з різних районів столиці.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, вчинене повторно) КК України.

Вишгородський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкцією стаття передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція встановила особу "мінувальника" нічного клубу у Львові.

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