Пенсионерку заподозрили в псевдоминировании дамбы Киевского водохранилища

В ведомстве отметили, что было установлено, что женщина в конце октября текущего года позвонила и сообщила полиции об угрозе взрыва в 2:00 ночи из-за заминирования дамбы Киевского водохранилища. Для проверки указанного факта были привлечены соответствующие подразделения полиции и специальные службы, однако сообщение оказалось ложным.

"Понимая, что ее сообщение нарушает общественную безопасность и является заведомо ложным, женщина позвонила на линию "102" и на следующий день, а потом еще два раза в начале ноября, что привело к неоднократному безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки указанных фактов" , - добавили в прокуратуре.

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Злоумышленницу удалось разыскать и задержать. Ею оказалась 60-летняя жительница города Киева, которая ради собственного развлечения звонила в полицию с таксофонов из разных районов столицы.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, совершенное повторно) УК Украины.

Вышгородский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция установила личность "минера" ночного клуба во Львове.