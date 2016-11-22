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Пенсіонер пограбував 81-річного чоловіка на Черкащині

Київ • УНН

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Житель міста Золотоноша з під приміщення місцевої аптеки у пенсіонера викрав велосипед, який продав за 120 гривень, повідомили у прес-службі ГУ НП у Черкаській області, передає УНН-Центр.

Пенсіонер пограбував 81-річного чоловіка на Черкащині

Так, до співробітників Золотоніського відділу поліції звернувся 81-річний пенсіонер. Заявник повідомив, що приїхав на велосипеді до місцевої аптеки та залишив його поблизу входу до приміщення. Коли повернувся, то виявив його відсутність.

На будівлі встановлені були відеокамери, тож правоохоронці переглянувши відео побачили чоловіка, який вчинив крадіжку. Зловмисником виявився 68-річний місцевий житель. Підозрюваний пояснив, що скористався можливістю, адже велосипед не був закріплений та викрав його. Вказаний велотранспорт продав за 120 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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