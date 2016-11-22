Пенсионер ограбил 81-летнего мужчину в Черкасской области

Так, к сотрудникам Золотоношского отдела полиции обратился 81-летний пенсионер. Заявитель сообщил, что приехал на велосипеде в местную аптеку и оставил его у входа в помещение. Когда вернулся, то обнаружил его отсутствие.

На здании установлены были видеокамеры, поэтому правоохранители просмотрев видео увидели мужчину, который совершил кражу. Злоумышленником оказался 68-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что воспользовался возможностью, ведь велосипед не был закреплен и похитил его. Указанный велотранспорт продал за 120 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.