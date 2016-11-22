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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Пенсионер ограбил 81-летнего мужчину в Черкасской области

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

Черкассы-Киев. 22 ноября. УНН. Житель города Золотоноша из под помещение местной аптеки у пенсионера похитил велосипед, который продал за 120 гривен, сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Черкасской области, передает УНН-Центр.

Пенсионер ограбил 81-летнего мужчину в Черкасской области

Так, к сотрудникам Золотоношского отдела полиции обратился 81-летний пенсионер. Заявитель сообщил, что приехал на велосипеде в местную аптеку и оставил его у входа в помещение. Когда вернулся, то обнаружил его отсутствие.

На здании установлены были видеокамеры, поэтому правоохранители просмотрев видео увидели мужчину, который совершил кражу. Злоумышленником оказался 68-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что воспользовался возможностью, ведь велосипед не был закреплен и похитил его. Указанный велотранспорт продал за 120 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Украинские Национальные Новости

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