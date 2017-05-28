Пекін закликав Вашингтон припинити військові маневри поблизу кордонів Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міноборони Китаю звернулося до США з вимогою припинити Пентагон провокаційні військові маневри в районі Південно-Китайського море, передає УНН з посиланням на РИА "Новости".
У Пекіні відзначили, що подібні дії Вашингтона загрожують суверенітету і безпеки КНР.
«В черговий раз закликаємо американську сторону вжити ефективних заходів для того, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому. Китайські збройні сили будуть відповідально виконувати свої обов'язки і рішуче захищати національний суверенітет і безпеку », - йдеться в заяві оборонного відомства КНР.
Нагадаємо, офіційний представник МЗС КНР Лу Кан заявив, що Пекін висловлює невдоволення заявами лідерів G7 по ситуації в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях.