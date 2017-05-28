Пекин призвал Вашингтон прекратить военные маневры вблизи границ Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Минобороны Китая обратилось к США с требованием прекратить Пентагон провокационные военные маневры в районе Южно-Китайского море, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В Пекине отметили, что подобные действия Вашингтона угрожают суверенитету и безопасности КНР.
«В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооруженные силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность », - говорится в заявлении оборонного ведомства КНР.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин выражает недовольство заявлениями лидеров G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.