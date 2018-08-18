Пекін висловив протест Вашингтону через публікацію доповіді Пентагону про армію Китаю

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Китай висловлює рішучий протест у зв'язку з публікацією Міноборони США доповіді про збройні сили КНР у якій наголошується, що протягом останніх трьох років Народно-визвольна армія Китаю значно розширила зону проведення своїх морських операцій та шляхом навчань відпрацьовує можливість нанесення ударів по цілям США та їх союзників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.