Пекін висловив протест Вашингтону через публікацію доповіді Пентагону про армію Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Китай висловлює рішучий протест у зв'язку з публікацією Міноборони США доповіді про збройні сили КНР у якій наголошується, що протягом останніх трьох років Народно-визвольна армія Китаю значно розширила зону проведення своїх морських операцій та шляхом навчань відпрацьовує можливість нанесення ударів по цілям США та їх союзників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“У доповіді США щодо військового будівництва КНР робляться безвідповідальні висловлювання, що стосуються захисту Китаєм територіальної цілісності і суверенітету. Китай щодо цього висловлює рішучий протест”, — підкреслив офіційний представник МЗС КНР Лу Кан.
Як зазначив представник зовнішньополітичного відомства, “Китай твердо дотримується мирного шляху розвитку, суворо керується мирним курсом національної оборонної політики, завжди є поборником миру в усьому світі і мирного розвитку, а також захисником міжнародного порядку”.
Дипломат зазначив, що “основною метою поступального розвитку китайської армії є захист національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Це законні права суверенної держави, і в цьому немає нічого, що заслуговує осуду”.
“Ми наполягаємо на тому, щоб США відмовилися від мислення часів холодної війни і застарілої ідеї „гри з нульовою сумою“, об’єктивно і раціонально підходили до стратегічних намірів Китаю і питань розвитку армії КНР, припинили триваючу рік за роком публікацію безвідповідальних доповідей і зробили реальні дії для захисту відносин двох країн і міжармійських зв’язків”, — резюмував офіційний представник МЗС КНР.
Раніше Міноборони КНР також прокоментувало публікацію, заявивши, що доповідь Пентагону про підготовку Китаю до нанесення військових ударів по США та їх союзникам грубо спотворює справжні стратегічні цілі Пекіна.
“Опублікована міністерством оборони США доповідь про збройні сили Китаю спотворює стратегічні задуми КНР і згущує фарби щодо „китайської військової загрози“. У документі представлені безпідставні міркування про стан справ в Тайванській протоці. Китайська армія в зв’язку з цим висловлює рішуче заперечення і направляє американській стороні строгий протест”, — сказано в заяві відомства.