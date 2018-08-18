Пекін висловив протест Вашингтону через публікацію доповіді Пентагону про армію Китаю

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 12419 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 28169 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 43256 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54086 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87215 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68779 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94625 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87612 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182497 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 7264 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 6258 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10632 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 5450 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10980 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 43258 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182497 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337714 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271749 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3800 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 5552 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54089 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19381 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24534 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Пекін висловив протест Вашингтону через публікацію доповіді Пентагону про армію Китаю

Київ • УНН

 • 17424 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Китай висловлює рішучий протест у зв'язку з публікацією Міноборони США доповіді про збройні сили КНР у якій наголошується, що протягом останніх трьох років Народно-визвольна армія Китаю значно розширила зону проведення своїх морських операцій та шляхом навчань відпрацьовує можливість нанесення ударів по цілям США та їх союзників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Пекін висловив протест Вашингтону через публікацію доповіді Пентагону про армію Китаю

“У доповіді США щодо військового будівництва КНР робляться безвідповідальні висловлювання, що стосуються захисту Китаєм територіальної цілісності і суверенітету. Китай щодо цього висловлює рішучий протест”, — підкреслив офіційний представник МЗС КНР Лу Кан.

Як зазначив представник зовнішньополітичного відомства, “Китай твердо дотримується мирного шляху розвитку, суворо керується мирним курсом національної оборонної політики, завжди є поборником миру в усьому світі і мирного розвитку, а також захисником міжнародного порядку”.

Дипломат зазначив, що “основною метою поступального розвитку китайської армії є захист національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Це законні права суверенної держави, і в цьому немає нічого, що заслуговує осуду”.

“Ми наполягаємо на тому, щоб США відмовилися від мислення часів холодної війни і застарілої ідеї „гри з нульовою сумою“, об’єктивно і раціонально підходили до стратегічних намірів Китаю і питань розвитку армії КНР, припинили триваючу рік за роком публікацію безвідповідальних доповідей і зробили реальні дії для захисту відносин двох країн і міжармійських зв’язків”, — резюмував офіційний представник МЗС КНР.

Раніше Міноборони КНР також прокоментувало публікацію, заявивши, що доповідь Пентагону про підготовку Китаю до нанесення військових ударів по США та їх союзникам грубо спотворює справжні стратегічні цілі Пекіна.

“Опублікована міністерством оборони США доповідь про збройні сили Китаю спотворює стратегічні задуми КНР і згущує фарби щодо „китайської військової загрози“. У документі представлені безпідставні міркування про стан справ в Тайванській протоці. Китайська армія в зв’язку з цим висловлює рішуче заперечення і направляє американській стороні строгий протест”, — сказано в заяві відомства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05