Павелко про договірні матчі: всі винні мають понести максимальне покарання

"Буквально вчора ми зустрічалися з керівництвом Нацполіції. Працювали над тим, щоб кожна людина, залучена в договірні матчі, була максимально покарана і понесла відповідальність згідно зі спортивним і кримінальним правом. Ми чекаємо, що багато хто з тих, хто брав участь в договірних матчах, будуть розуміти наслідки, і підуть на угоду зі слідством", - заявив він.

Павелко додав, що за результатами відповідного розслідування будуть внесені зміни до ЗУ "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень".

Нагадаємо, що одним із співавторів зазначеного закону президент ФФУ виступив особисто.

Як повідомляв УНН, Нацполіція раніше назвала імена арбітрів, підозрюваних у проведенні договірних матчів.