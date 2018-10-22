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Павелко про договірні матчі: всі винні мають понести максимальне покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Усі учасники договірних футбольних матчів повинні понести максимальне покарання. Про це під час прес-конференції журналістам заявив Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко, передає кореспондент УНН.

"Буквально вчора ми зустрічалися з керівництвом Нацполіції. Працювали над тим, щоб кожна людина, залучена в договірні матчі, була максимально покарана і понесла відповідальність згідно зі спортивним і кримінальним правом. Ми чекаємо, що багато хто з тих, хто брав участь в договірних матчах, будуть розуміти наслідки, і підуть на угоду зі слідством", - заявив він.

Павелко додав, що за результатами відповідного розслідування будуть внесені зміни до ЗУ "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень".

Нагадаємо, що одним із співавторів зазначеного закону президент ФФУ виступив особисто.

Як повідомляв УНН, Нацполіція раніше назвала імена арбітрів, підозрюваних у проведенні договірних матчів.

Українські Національні Новини

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