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Павелко: хочу, щоб політичні команди у Дніпрі працювали на розвиток нашого регіону

Київ • УНН

 • 7951 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Чинний народний депутат України Андрій Павелко вирішив не балотуватися на позачергових виборах в український парламент. А, крім футболу, збирається займатися просуванням соціальних ініціатив з обмеження доступності алкоголю і тютюнових виробів для молоді. Про це Павелко заявив в інтерв'ю УНН.

Павелко: хочу, щоб політичні команди у Дніпрі працювали на розвиток нашого регіону

Зокрема, йдеться про популяризацію здорового способу життя серед молоді, каже Павелко. Відповідний законопроект був внесений у Раду в минулому році.

"Я думаю, що це буде одним з моїх головних пріоритетних напрямків у роботі.

Буду об'єднувати сили політиків, місцевих органів влади, відомих спортсменів, громадських організацій, які розуміють важливість такої ініціативи і розділяють зі зміною цей пріоритет", - підкреслив він.

Павелко додав, що, перебуваючи поза парламентом, він також буде допомагати обласним і міським командам Дніпропетровської області.

"Наприклад, для мене дуже важливо, щоб були завершені дороги. Це проект - Дніпро-Решетилівка - який з'єднає Запоріжжя, Дніпро і Київ найсучаснішою 4-смуговою дорогою. Буду робити все, щоб довести розпочате до кінця. Тому я готовий усіма силами допомагати тій дніпропетровській команді, яка буде там сформована", - розповів він і додав, що хоче, щоб "політичні команди у Дніпрі працювали на розвиток нашого регіону".

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