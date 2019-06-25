Павелко: хочу, чтобы политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Действующий народный депутат Украины Андрей Павелко решил не баллотироваться на внеочередных выборах в украинский парламент. А, помимо футбола, намерен заниматься продвижением социальных инициатив по ограничению доступности алкоголя и табачных изделий для молодежи. Об этом Павелко заявил в интервью УНН.
В частности, речь идет о популяризации здорового образа жизни среди молодежи, говорит Павелко. Соответствующий законопроект был внесен в Раду в прошлом году.
"Я думаю, что это будет одним из моих главных приоритетных направлений в работе.
Буду объединять силы политиков, местных органов власти, известных спортсменов, общественных организаций, которые понимают важность такой инициативы и разделяют со сменой этот приоритет", - подчеркнул он.
Павелко добавил, что, находясь вне парламента, он также будет помогать областным и городским командам Днепропетровской области.
"Например, для меня очень важно, чтобы были завершены дороги. Это проект - Днепр-Решетиловка - который соединит Запорожье, Днепр и Киев самой современной 4-полосной дорогой. Буду делать все, чтобы довести начатое до конца. Поэтому я готов всеми силами помогать той днепропетровской команде, которая будет там сформирована", - рассказал он и добавил, что хочет, чтобы "политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона".