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Павелко: хочу, чтобы политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона

Киев • УНН

 • 7951 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Действующий народный депутат Украины Андрей Павелко решил не баллотироваться на внеочередных выборах в украинский парламент. А, помимо футбола, намерен заниматься продвижением социальных инициатив по ограничению доступности алкоголя и табачных изделий для молодежи. Об этом Павелко заявил в интервью УНН.

Павелко: хочу, чтобы политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона

В частности, речь идет о популяризации здорового образа жизни среди молодежи, говорит Павелко. Соответствующий законопроект был внесен в Раду в прошлом году.

"Я думаю, что это будет одним из моих главных приоритетных направлений в работе.

Буду объединять силы политиков, местных органов власти, известных спортсменов, общественных организаций, которые понимают важность такой инициативы и разделяют со сменой этот приоритет", - подчеркнул он.

Павелко добавил, что, находясь вне парламента, он также будет помогать областным и городским командам Днепропетровской области.

"Например, для меня очень важно, чтобы были завершены дороги. Это проект - Днепр-Решетиловка - который соединит Запорожье, Днепр и Киев самой современной 4-полосной дорогой. Буду делать все, чтобы довести начатое до конца. Поэтому я готов всеми силами помогать той днепропетровской команде, которая будет там сформирована", - рассказал он и добавил, что хочет, чтобы "политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона".

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