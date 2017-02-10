Пацієнти закликали Уряд не позбавляти їх вибору при лікуванні гепатиту С

“Тут зіштовхнулися дві площини: патентне право, тобто інтелектуальне право фармкомпанії на препарат і право на отримання доступного лікування, наше пацієнтське право. І якраз пацієнтські організації борються, зокрема, із тим самим „Гілеадом“. Тому тут треба шукати якоїсь згоди, треба вирішувати це питання. Можливо, варто почекати, поки вже закуплені генерики будуть використані. Так чи інакше, проте із ситуації якось потрібно виходити.

Точка зору пацієнта наступна: „більше товарів, хороших і різних“. Я вам так скажу, коли у мене в 2011 році був діагностований діагноз, я був згоден на все! Людина, яка дізнається про діагноз — вона згодна на все! Тому права пацієнта мають стояти передусім”, — повідомив він.

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За словами О.Мартинюк, сьогодні, для хворих на гепатит С генеричні препарати є “ковтком свіжого повітря”. А відтак, Уряд і МОЗ мають діяти в першу чергу в інтересах українського пацієнта.

“Генерик це ж не обов’язково поганий і дешевий препарат. Молекула та ж сама. В Україні мають бути зареєстровані різні препарати від гепатиту С. І ми за це виступаємо. Оці генеричні препарати — вони як ковток свіжого повітря, адже їхня ціна в сотні разів дешевша від того самого „Гілеаду“. Відверто кажучи, мирова угода із фармою, не залежно в якій країні її підписують, вона завжди іде на користь фарми, а не на користь пацієнтів”, — розповів він.

Також, О.Мартинюк зазначив, що навіть якщо “Гілеад” сьогодні обіцяє Україні доступні ціни на свій препарат під час тендерних закупівель, то в роздрібних мережах аптек — ці ліки будуть коштувати дуже дорого.

Нагадаємо, у Мінюсті розробили проект Мирової угоди між Україною та “Гілеадом”, відповідно до змісту якої МОЗ повинен скасувати реєстрацію генеричних препаратів проти гепатиту С в Україні, що мають діючі речовину софосбувір (як і “Совалді” від “Гілеаду”).

Таким чином американська компанія, в обхід дію ЗУ “Про лікарські засови” та рішення Окружного адміністративного суду м. Києва прагне отримати ексклюзивні права на українському ринку до 2020 року.

Додамо, у ВРУ, спроби КМУ та У.Супрун заборонити в Україні ліки від гепатиту С у ВРУ назвали лобізмом інтересів американської фірми.