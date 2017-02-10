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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пациенты призвали правительство не лишать их выбора при лечении гепатита С

Киев • УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лекарства от гепатита С, регистрацию которых в Украине сегодня могут отменить по требованию американской компании "Гилеад", уже закуплены украинскими медучреждениями за государственные средства. Поэтому в интересах украинского пациента, Правительство должно найти компромиссное решение, чтобы больные гепатитом С имели непрерывное лечение, которое им по карману. Об этом в комментарии УНН сказал глава общественной организации больных ВГС "Искра Надежды" Олег Мартынюк.

Пациенты призвали правительство не лишать их выбора при лечении гепатита С

"Здесь столкнулись две плоскости: патентное право, то есть интеллектуальное право фармкомпании на препарат и право на получение доступного лечения, наше пациентское право. И как раз пациентские организации борются, в частности, с тем же "Гилеадом". Поэтому здесь надо искать какой-то компромисс, надо решать этот вопрос. Возможно, стоит подождать, пока уже закупленные генерики будут использованы. Так или иначе, но из ситуации нужно выходить.

Точка зрения пациента следующая: "больше товаров, хороших и разных". Я вам так скажу, когда у меня в 2011 году был диагностирован диагноз, я был согласен на все! Человек, который узнает о диагнозе - он ​​согласен на все! Поэтому права пациента должны стоять прежде всего", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гилеад" на свои лекарства от гепатита С не имеет патента в Украине

По словам О.Мартынюка, сегодня для больных гепатитом С генерические препараты являются "глотком свежего воздуха". Следовательно, правительство и Минздрав должны действовать в первую очередь в интересах украинского пациента.

"Генерик это не обязательно плохой и дешевый препарат. Молекула та же. В Украине должны быть зарегистрированы различные препараты от гепатита С. И мы за это выступаем. Эти генерические препараты - они как глоток свежего воздуха, ведь их цена в сотни раз дешевле того же "Гилеада". Откровенно говоря, мировое соглашение с фармой, независимо в какой стране его подписывают, оно всегда идет на пользу фармы, а не на пользу пациентов", - рассказал он.

Также, О.Мартынюк отметил, что даже если "Гилеад" сегодня обещает Украине доступные цены на свой препарат во время тендерных закупок, то в розничных сетях аптек - это лекарство будут стоить очень дорого.

Напомним, в Минюсте разработали проект Мирового соглашения между Украиной и "Гилеадом" , в соответствии с содержанием которого Минздрав должен отменить регистрацию генерических препаратов против гепатита С в Украине, имеющих действующее вещество софосбувир (как и "Совалди" от "Гилеада").

Таким образом американская компания, в обход действия ЗУ "О лекарственных задвижки" и решения Окружного административного суда Киева стремится получить эксклюзивные права на украинском рынке до 2020 года.

Добавим, в ВРУ попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С назвали лоббизмом интересов американской фирмы.

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