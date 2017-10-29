Патрульні викрили на трасі нелегальну автозаправну станцію

“Екіпаж патрульної поліції помітив три автобуси, що перевозять працівників одного з підприємств Львівської області, які один за одним під’їжджали до автомобіля Renault Master та здійснювали заправку транспортного засобу. Патрульні виявили в автомобілі паливороздавальне обладнання та ємності на 2750 літрів, в яких було дизельне пальне. Жодних дозвільних документів у водія не було, також невідоме походження пального”, - сказано у повідомленні.

Вказаний факт розслідуватимуть слідчі Яворівського відділу поліції.

Нагадаємо, в серпні цього року СБУ викрила підпільну нафтобазу в Одеській області. А в Дніпропетровській нелегальні АЗС реалізували фальсифікованого палива на понад 2,3 млн грн.

Додамо, що за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні - контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.

За словами експерта Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.

За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.