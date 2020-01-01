Патрульна поліція України знизила мінімальний вік набору на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Патрульна поліція України знизила до 18 років вік приймання на роботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення про вакансії на сайті поліції.
Так, повідомляється, що кандидату має бути від 18 до 40 років, повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати повну загальну, середню або вищу освіту та мати водійське посвідчення категорії В або бути готовим до навчання водінню.
Також, зазначається, що наразі відкрито 2710 вакансій у 37 містах України.
Нагадаємо,раніше мінімальний вік приймання до патрульної поліції України був 20 років.
Як повідомлялося, заступник міністра МВС Тетяна Ковальчук презентувала в Одеському університеті внутрішніх справ стратегію розвитку системи МВС України до 2020 року.