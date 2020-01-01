Патрульная полиция Украина снизила минимальный возраст набора на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Патрульная полиция Украина снизила до 18 лет возраст приема на работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на объявление о вакансии на сайте полиции.
Так, сообщается, что кандидату должно быть от 18 до 40 лет, должен быть гражданином Украины, свободно владеть украинским языком, иметь полное, среднее или высшее образование и иметь водительское удостоверение категории В или быть готовым к обучению вождению.
Также отмечается, что в настоящее время открыто 2710 вакансий в 37 городах Украины.
Напомним, ранее минимальный возраст приема в патрульной полиции Украины был 20 лет.
Как сообщалось, заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук представила в Одесском университете внутренних дел стратегию развития системы МВД Украины до 2020 года.