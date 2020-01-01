Патрульная полиция Украина снизила минимальный возраст набора на работу

Так, сообщается, что кандидату должно быть от 18 до 40 лет, должен быть гражданином Украины, свободно владеть украинским языком, иметь полное, среднее или высшее образование и иметь водительское удостоверение категории В или быть готовым к обучению вождению.

Также отмечается, что в настоящее время открыто 2710 вакансий в 37 городах Украины.

Напомним, ранее минимальный возраст приема в патрульной полиции Украины был 20 лет.

Как сообщалось, заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук представила в Одесском университете внутренних дел стратегию развития системы МВД Украины до 2020 года.