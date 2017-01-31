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Патруль місії ОБСЄ наразі перебуває в Авдіївці - прес-служба

Патруль місії ОБСЄ наразі перебуває в Авдіївці - прес-служба

Київ • УНН

 • 14040 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ наразі перебувають в Авдіївці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ.

"Так, наш патруль є наразі в Авдіївці. Вони туди відправляються щодня і сьогодні вони там є", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Як повідомляв УНН, командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити у вівторок, 31 січня, дотримання "режиму тиші", однак, протилежна сторона це проігнорувала, російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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