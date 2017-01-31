Патруль місії ОБСЄ наразі перебуває в Авдіївці - прес-служба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ наразі перебувають в Авдіївці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ.
"Так, наш патруль є наразі в Авдіївці. Вони туди відправляються щодня і сьогодні вони там є", - повідомили в СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Як повідомляв УНН, командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити у вівторок, 31 січня, дотримання "режиму тиші", однак, протилежна сторона це проігнорувала, російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.