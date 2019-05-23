Патріарх Філарет: знали б зміст - не погодилися б на Томос

"Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції — в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, — то вони є нашою паствою, нашої частиною. А Томос нам говорить: “Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольського патріархату. (Це перше —ред.)”, — сказав Філарет.

Другим пунктом Філарет назвав, позбавлення права варити миро.

“У Томосі сказано, що ми не маємо права варити миро. (Миро — спеціально приготовлене та освячене ароматичне масло, яке використовується в таїнстві Миропомазання. Правом приготування світу володіє тільки глава автокефальної церкви — ред.). Миро — це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні”, — розповів Філарет.

Також, за його словами, якщо виникають конфліктні ситуації в українській православній церкві, то їх дозволяє Константинопольський патріархат.

“(Ці —ред.) три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми — автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату”, — зазначив Філарет.

Окрім того, він зазначив, що на Соборі текст Томосу вони не знали.

“Дізналися вже після об’єднання. Якби ми знали зміст цього томосу, то ми не погодилися б на такий Томос”, — зазначив Філарет.

Проте, він зазначив, що відмовлятися від Томосу не буде, але виконувати ці три умови, також не планує.

Нагадаємо, 5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як повідомляв УНН, почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет допустив розкол в православній церкві і стверджує, що уповноважений скликати собор.