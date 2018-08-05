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Патріарх Філарет не виключає надання Україні Томосу у серпні-вересні

Патріарх Філарет не виключає надання Україні Томосу у серпні-вересні

Київ • УНН

 • 15342 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод ухвалить уже наприкінці літа або ж у вересні. Про це в інтерв'ю одному із телеканалів заявив Патріарх Філарет, передає УНН.

"Сподіваємося, що або наприкінці серпня, або на початку вересня на цьому засіданні Священного Синоду буде прийняте рішення про надання Томосу. Значить, ми повинні провести Об’єднавчий собор. Хто ми? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен обрати єдиного предстоятеля Української православної церкви", - сказав Філарет.

За його словами, всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарха із проханням про автокефалію, мають зібратися на Об’єднавчий собор, на якому оберуть предстоятеля Української Помісної Православної Церкви.

Нагадаємо, раніше патріарх Філарет заявив, що після отримання Україною Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви Лавра буде передана українській церкві.

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