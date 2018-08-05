Патриарх Филарет не исключает предоставления Украине Томоса в августе-сентябре

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкв ", - сказал Филарет.



По его словам, все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля Украинской Поместной Православной Церкви.



Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что после получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Лавра будет передана украинской церкви.



