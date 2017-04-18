“Паспортні сервіси” відновили свою роботу у повному обсязі лише у Києві

Центри розташовані за адресами: бул. Т. Шевченка, 27; пр. М. Бажана, 1-Е; Документ-сервіс Готово, пл. Л. Українки, 1.

Решта центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, як повідомляє ДП “Документ”, працюють в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID карток через підрозділи міграційної служби.

Також на підприємстві інформують: “Якщо Ви отримали SMS про готовність документів, та не маєте змоги зачекати з отриманням паспорта, Ви маєте можливість отримати його в територіальних підрозділах ДМС. За попереднім погодженням необхідно звернутись за телефоном Центру Увага! Ви не обрали центр! Переконайтесь, що на сайті обрано центр, де Ви подавали документи, у кожного центра свій телефон”.

Центри здійснюють оформлення усіх видів страхування, довідки про несудимість, апостелювання документів з можливістю перекладу.

“З технічних причин прийом документів на оформлення біометричного закордонного паспорту та ID карток тимчасово призупинено до відновлення роботи каналів зв’язку. Працівники підприємства роблять все можливе для відновлення повноцінної роботи Центрів. Про початок прийому буде сповіщено на сайті”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 9 квітня сайт ДП “Документ” припинив прийом документів на оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.