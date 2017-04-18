"Паспортные сервисы" возобновили свою работу в полном объеме только в Киеве

Центры расположены по адресам: ул. Т.Шевченко, 27; пр. Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл. Л.Украинская, 1.

Остальные центры обслуживания граждан “Паспортный сервис”, как сообщает ГП “Документ”, работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы.

Также на предприятии информирует: “Если Вы получили SMS о готовности документов, и нет возможности подождать с получением паспорта, Вы можете получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону Центра Внимание! Вы не выбрали центр! Убедитесь, что на сайте избран центр, где Вы подавали документы, у каждого центра свой телефон”.

Центры осуществляют оформление всех видов страхования, справки о несудимости, апостиль документов с возможностью перевода.

“По техническим причинам прием документов на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карт временно приостановлен до возобновления работы каналов связи. Работники предприятия делают все возможное для восстановления полноценной работы Центров. О начале приема будет сообщено на сайте”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 9 апреля сайт ГП “Документ” прекратил прием документов на оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.