"Паспортные сервисы" возобновили свою работу в полном объеме только в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Три центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Киеве возобновили работу в полном объеме, как по оформлению так и по выдаче заграничных паспортов и ID-карт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГП "Документ".
Центры расположены по адресам: ул. Т.Шевченко, 27; пр. Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл. Л.Украинская, 1.
Остальные центры обслуживания граждан “Паспортный сервис”, как сообщает ГП “Документ”, работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы.
Также на предприятии информирует: “Если Вы получили SMS о готовности документов, и нет возможности подождать с получением паспорта, Вы можете получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону Центра Внимание! Вы не выбрали центр! Убедитесь, что на сайте избран центр, где Вы подавали документы, у каждого центра свой телефон”.
Центры осуществляют оформление всех видов страхования, справки о несудимости, апостиль документов с возможностью перевода.
“По техническим причинам прием документов на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карт временно приостановлен до возобновления работы каналов связи. Работники предприятия делают все возможное для восстановления полноценной работы Центров. О начале приема будет сообщено на сайте”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 9 апреля сайт ГП “Документ” прекратил прием документов на оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.