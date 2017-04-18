"Паспортные сервисы" возобновили свою работу в полном объеме только в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93684 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113348 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114530 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111315 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103385 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Паспортные сервисы" возобновили свою работу в полном объеме только в Киеве

"Паспортные сервисы" возобновили свою работу в полном объеме только в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11709 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Три центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Киеве возобновили работу в полном объеме, как по оформлению так и по выдаче заграничных паспортов и ID-карт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГП "Документ".

Центры расположены по адресам: ул. Т.Шевченко, 27; пр. Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл. Л.Украинская, 1.

Остальные центры обслуживания граждан “Паспортный сервис”, как сообщает ГП “Документ”, работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы.

Также на предприятии информирует: “Если Вы получили SMS о готовности документов, и нет возможности подождать с получением паспорта, Вы можете получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону Центра Внимание! Вы не выбрали центр! Убедитесь, что на сайте избран центр, где Вы подавали документы, у каждого центра свой телефон”.

Центры осуществляют оформление всех видов страхования, справки о несудимости, апостиль документов с возможностью перевода.

“По техническим причинам прием документов на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карт временно приостановлен до возобновления работы каналов связи. Работники предприятия делают все возможное для восстановления полноценной работы Центров. О начале приема будет сообщено на сайте”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 9 апреля сайт ГП “Документ” прекратил прием документов на оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

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