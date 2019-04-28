Пасхальна ніч на Одещині пройшла спокійно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Завдяки вжитим поліцейськими Одещини заходам під час нічних богослужінь порушень правопорядку не допущено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.
У ніч з 27 на 28 квітня кілька сотень тисяч мешканців Одеси та області відвідали великодні богослужіння у церквах та храмах. Поліцією були вжиті вичерпні заходи щодо забезпечення публічної безпеки і порядку та безпеки дорожнього руху біля кожної з культових споруд. Відтак порушень громадського порядку допущено не було.
Нагадаємо, для забезпечення публічної безпеки під час Великодня залучили близько 21 тисячі правоохоронців, з яких 20 тисяч – поліцейські.