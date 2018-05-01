Пашинян заявив, що влада Вірменії хоче зірвати вибори прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Лідер опозиції, кандидат на пост прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян впевнений, що правляча Республіканська партія (РПА) має намір зірвати вибори глави кабміну. Про це він заявив у ніч на 1 травня під час online-трансляції у Facebook, передає УНН.
“Я дізнався, що під час нічної наради, яку проводив Серж Саргсян (екс-прем’єр-міністр Вірменії), РПА вирішила зірвати голосування. Я закликаю всіх вийти зранку на мітинг на площу Республіки і відстояти перемогу”, — зазначив Пашинян.
Він також додав, що “у плани республіканців входить через сім днів висунути власного кандидата у прем’єри”.
Як повідомляв УНН, опозиційна фракції “Елк” офіційно висунула свого лідера Ніколу Пашиняна на пост прем’єр-міністра Вірменії.