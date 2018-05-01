Пашинян заявил, что власти Армении хотят сорвать выборы премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Лидер оппозиции, кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что правящая Республиканская партия (РПА) намерена сорвать выборы главы кабмина. Об этом он заявил в ночь на 1 мая во время online-трансляции в Facebook, передает УНН.
“Я узнал, что во время ночного совещания, которое проводил Серж Саргсян (экс-премьер-министр Армении), РПА решила сорвать голосование. Я призываю всех выйти утром на митинг на площади Республики и отстоять победу ”, - отметил Пашинян.
Он также добавил, что “в планы республиканцев входит через семь дней выдвинуть собственного кандидата в премьеры”.
Как сообщал УНН, оппозиционная фракции “Элк” официально выдвинула своего лидера Николу Пашиняна на пост премьер-министра Армении.