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Пасажирський автобус згорів на Дніпропетровщині

Пасажирський автобус згорів на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 13218 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пожежа сталася в пасажирському автобусі у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання пасажирського автобуса Scania на вулиці Героїв Чорнобиля міста Нікополь рятувальники отримали 25-го листопада о 4:40.

По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса на тимчасовій зупинці.

Пожежу локалізовано о 4:51 та ліквідовано о 5:33.

"Вогнем знищено пасажирський автобус Scania 1998 року випуску. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метри", - повідомили у ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, водій згорів разом з автомобілем у ДТП на Полтавщині.

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