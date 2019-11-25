Пасажирський автобус згорів на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пожежа сталася в пасажирському автобусі у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Повідомлення про займання пасажирського автобуса Scania на вулиці Героїв Чорнобиля міста Нікополь рятувальники отримали 25-го листопада о 4:40.
По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса на тимчасовій зупинці.
Пожежу локалізовано о 4:51 та ліквідовано о 5:33.
"Вогнем знищено пасажирський автобус Scania 1998 року випуску. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метри", - повідомили у ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, водій згорів разом з автомобілем у ДТП на Полтавщині.