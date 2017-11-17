Парубій вірить, що Трамп підпише 350 млн дол. допомоги на безпеку України

"Сенат США схвалив та спрямував на підпис президенту проект закону про бюджет США на 2018 рік на потреби національної оборони, який передбачає 350 млн дол. для надання безпекової допомоги для України", - нагадав він.

А.Парубій від імені усіх народних депутатів висловив подяку американським колегам за підтримку України.

"Я переконаний, що президент США Дональд Трамп підпише оборонний бюджет і це буде важливим кроком в нашій співпраці і в перемозі над російським агресором", - зазначив він.

Нагадаємо, сенат США затвердив виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, зокрема надання летальних озброєнь оборонного характеру. Раніше таке рішення ухвалила палата представників США. Тепер проект оборонного бюджету має підписати президент Дональд Трамп.