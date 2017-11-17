Парубий верит, что Трамп подпишет 350 млн долл. помощи на безопасность Украины

"Сенат США одобрил и направил на подпись президенту проект закона о бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны, который предусматривает 350 млн долл. для оказания помощи в сфере безопасности для Украины", - напомнил он.

А.Парубий от имени всех народных депутатов выразил благодарность американским коллегам за поддержку Украины.

"Я убежден, что президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет и это будет важным шагом в нашем сотрудничестве и в победе над российским агрессором", - отметил он.

Напомним, сенат США утвердил выделение 350 млн долл. для предоставления помощи в сфере безопасности для Украины, в частности предоставления летальных вооружений оборонного характера. Ранее такое решение приняла палата представителей США. Теперь проект оборонного бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.