Парубій у суді розповів про захоплення приміщення СБУ в Луганську в 2014 році

“Після прибуття в Луганськ фактично перша наша була поїздка і перша зустріч — це зустріч з прокурором області. Він нам повідомив обставини захоплення СБУ в Луганській області. Він повідомив, що бойовики захопили арсенал бойової зброї, понад 1000 одиниць, що вони розміщені по різних поверхах приміщення СБУ, на деяких поверхах розміщені професійні бойові точки і сказав про всю небезпеку, яка відбувається в місті”, — повідомив Парубій.

Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області розпочав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.