Парубій розповів, коли Рада розгляне закон про приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Профільний комітет парламенту підготував проект закону про приватизацію для другого читання в сесійній залі. Про це під час інтерв’ю "5 каналу" заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Закон про приватизацію, на мою думку, окрім економічного, є важливим антикорупційним законом. Він встановлює єдині прозорі процедури для проведення приватизації”, — сказав Парубій.
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Він нагадав, що закон про приватизацію парламент підтримав у першому читанні.
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“...Комітет провів складну роботу і він нарешті прийняв рішення про підготовку його (проекту закону — ред.) до другого читання. Я впевнений, що в найближчий період ми зможемо поставити його на порядок денний і розглянути — не маю сумнівів, що одним з перших рішень наступних сессійних тижнів стане цей закон”, — розповів Парубій.