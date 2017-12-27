Парубій розповів, коли Рада проголосує за призначення аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кандидатури на посаду аудитора НАБУ будуть винесені на розгляд парламенту, відразу після того, як Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції прийме відповідне рішення. Про це під час інтерв’ю “5 каналу” заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Обрання аудитора (НАБУ — ред.) є законом передбачена функція Верховної Ради України. І кожного року парламент повинен обирати аудитора для аналізу і аудиту. На жаль, у нас дуже важко іде з кадровими питаннями в парламенті. Але як тільки комітет (по запобіганню корупції — ред.) визначиться з кандидатурою або переліком кандидатур, я поставлю їх на рейкове голосування і ми зможемо обрати того, хто матиме більшість голосів”, — заявив А.Парубій.
Водночас, голова парламенту вважає, що найкращим варіантом стане обрання “когось з іноземних спеціалістів”.
“Це дало би набагато інший рівень довіри і до парламенту і до аудиту, який може бути проведений”, — резюмував А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Парубій заявив, що рішення про відкликання законопроекту про звільнення голови НАБУ приймалося в Україні.