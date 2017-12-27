Парубій пояснив, чому не приймається рішення про скорочення комітетів Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На сьогоднішній день є велика кількість народних депутатів, які остерігаються, що саме їхній комітет буде скорочений. Про це підчас інтерв’ю “5 каналу” заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Деякі з питань важко провести, особливо які потребують рішення парламенту. Одне з них — рішення про те, щоб з наступного скликання Ради, було не більше двадцяти комітетів і щоб вони співмірялися з міністерствами. Це прогресивний законопроект, який мав би зробити більш ефективнішою роботу Верховної Ради України. Комітетів має бути менше і така форма дає можливість біль ефективно працювати і напрацьовувати рішення. Але нажаль є велика кількість народних депутатів, які остерігаються, що саме їхній комітет буде скорочений. Але я сподіваюсь, що ми зможемо дійти до позитивного рішення”, — заявив А. Парубій.
Спікер додав, що одна з компромісних норм пропонує “скоротити кількість комітетів до 20”.
Як повідомляв УНН, Парубій заявив, що рішення про відкликання законопроекту про звільнення голови НАБУ приймалося в Україні.