Парубій повинен подати у відставку - Новинський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій повинен подати у відставку. Глава фракції Опозиційного Блоку Вадим Новинський вважає його відповідальним за прийняті Верховною Радою націоналістичні, дискримінаційні та токсичні для суспільства закони, передає УНН.
Вже тільки за це він заслуговує відставки.
"Чого тільки варті антицерковний закон і дискримінаційний мовний закон, який сам по собі є антиукраїнськими", - заявив 24 квітня в ефірі телеканалу "НАШ" глава фракції Опозиційного Блоку Вадим Новинський.
У зв'язку з цим, Опозиційний Блок виступає за те, щоб спікер парламенту Андрій Парубій добровільно склав повноваження, як відповідальний за політику розбрату українського суспільства. Цю дестабілізуючу політику, за словами лідера опозиції Вадима Новинського, держава системно протягом останніх п'яти років реалізовувало на чолі з Петром Порошенком, Андрієм Парубієм і Володимиром Гройсманом, всі вони своїми діями заслужили відставку. Фракція Опозиційного Блоку проголосує за ініційовану парламентаріями відставку спікера ВРУ Андрія Парубія.