Парубій планує підписати Виборчий кодекс 28 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій повідомив, що планує підписати Виборчій кодекс 28 серпня, передає кореспондент УНН.
“Я розраховую, що вже завтра в такий час Виборчий кодекс з відкритими списками буде підписаний і переданий на остаточне затвердження”, — сказав Парубій.
Він пояснив, що затягування підписання сталося через, те що голова профільного комітету Руслан Князевич перебував в офіційній відпустці.
“Станом на сьогодні кодекс повністю готовий до підпису, я готовий у будь-яку секунду його підписати, як був готовий і тиждень і два тижні тому. Ми тільки очікуємо підпису голови комітету. Голова комітету перебував в офіційній відпустці, з якої він сьогодні повертається”, — пояснив Парубій.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.