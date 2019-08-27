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Парубій планує підписати Виборчий кодекс 28 серпня

Парубій планує підписати Виборчий кодекс 28 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій повідомив, що планує підписати Виборчій кодекс 28 серпня, передає кореспондент УНН.

“Я розраховую, що вже завтра в такий час Виборчий кодекс з відкритими списками буде підписаний і переданий на остаточне затвердження”, — сказав Парубій.

Він пояснив, що затягування підписання сталося через, те що голова профільного комітету Руслан Князевич перебував в офіційній відпустці.

“Станом на сьогодні кодекс повністю готовий до підпису, я готовий у будь-яку секунду його підписати, як був готовий і тиждень і два тижні тому. Ми тільки очікуємо підпису голови комітету. Голова комітету перебував в офіційній відпустці, з якої він сьогодні повертається”, — пояснив Парубій.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.

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