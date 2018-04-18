Парубій підписав закон про перейменування десантних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Спікер українського парламенту підписав закон України № 7330 про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська. Про це в twitter написав спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"Підписав ухвалений Верховною Радою закон України № 7330 про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська, адже ця назва повністю відображає сучасне призначення цих героїчних військ", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада змінила назву десантних військ на "десантно-штурмові". Парламентарі 240 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.
Ухваленим законопроектом вносяться зміни до низки законів України, якими передбачається, що високомобільні десантні війська змінюють назву на "десантно-штурмові".