Парубій підписав постанову про невизнання російських виборів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – АР Крим та місті Севастополь. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Я підписав постанову 8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України — АР Крим та місті Севастополь. В цій постанові є звернення і до наших партнерів, щоб вони зайняли таку ж тверду позицію стосовно невизнання виборів президента РФ”, — повідомив А.Парубій.
Крім того, він підписав постанову 5463 про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму.