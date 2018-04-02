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Парубій підписав постанову про невизнання російських виборів у Криму

Парубій підписав постанову про невизнання російських виборів у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – АР Крим та місті Севастополь. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Я підписав постанову 8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України — АР Крим та місті Севастополь. В цій постанові є звернення і до наших партнерів, щоб вони зайняли таку ж тверду позицію стосовно невизнання виборів президента РФ”, — повідомив А.Парубій.

Крім того, він підписав постанову 5463 про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму.

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